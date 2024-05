Corruzione, in corso l’interrogatorio di Toti nella caserma della Finanza in porto

È iniziato poco fa l'interrogatorio del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sospeso e agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Genova e La Spezia.

Toti in queste ore viene sentito non in procura ma all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Genova dentro le aree portuali nella sede di Molo Giano. Il governatore sarà ascoltato dai pm che coordinano l'inchiesta, Federico Manotti e Luca Monteverde, assistito dal suo legale Stefano Savi, all'interno della caserma che ospita anche il nucleo del Roan oltre i varchi portuali in area non accessibile.

Un interrogatorio lungo che potrebbe anche protrarsi diverse ore e non finire nella giornata di oggi. Al momento non sono state depositate memorie difensive, possibilità che resta nella disponibilità a seconda delle valutazioni dei legali ma in seguito all'interrogatorio stesso.