Sanremo: casa vacanze totalmente abusiva scoperta dalla Municipale, due stranieri denunciati

Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, dopo una serie di indagini svolte sui siti Internet che pubblicizzano le strutture ricettive, ne hanno individuato una abusiva, senza il codice identificativo rilasciato dalla Regione Liguria a quelle autorizzate.

Dopo diversi appostamenti è stato appurato come l’immobile fosse utilizzato come appartamento ad uso turistico, senza nessuna comunicazione alle autorità competenti. I gestori, due stranieri, sono stati multati per 4.000 euro e denunciati per mancata comunicazione di ospitalità all'autorità di Pubblica Sicurezza in qualità di struttura ricettiva.