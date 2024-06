Incidente sull'autostrada A10 in direzione Genova: tre feriti e due chilometri di coda

Incidente stradale, questo pomeriggio sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Taggia, in direzione del capoluogo ligure.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i mezzi coinvolti con tre feriti, tra cui un motociclista. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze, insieme alla Polizia Stradale e gli operai della A10.

I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità mentre, per consentire i soccorsi, si è formata una coda di oltre due chilometri.