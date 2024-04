Taggia: nonostante le stampelle Davide Tepasso sarà stasera al concerto per la Madonna Miracolosa

"Nonostante mi sia stato diagnosticato pochi giorni fa un problema al ginocchio sinistro, che con urgenza dovrà essere risolto tramite intervento chirurgico e nonostante i significativi problemi di deambulazione richiedano che vada accompagnato fedelmente da un paio di stampelle per sollevarmi dal sovraccarico sulla gamba malata e dai dolori, ho deciso che il concerto spirituale in onore della Madonna Miracolosa di Taggia si farà”

Queste le parole del compositore sanremese Davide Tepasso, che, nonostante il suo stato di salute, ha voluto confermare la sua volontà di tenere il Concerto in onore della Madonna Miracolosa di Taggia nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, stasera alle 21. Il musicista sanremese è da decenni particolarmente legato alla Madonna di Taggia, sia come devozione familiare e personale, che come studioso e compositore.

Il concerto di stasera agli Angeli sarà occasione per ascoltare alcune delle composizioni create per il Giubileo del 2005 e per entrare, accompagnati dagli spunti proposti da Davide Tepasso, in una lettura antropologica dell'affascinante tema dello sguardo e nell'evento storico di Taggia.