Sanremo: in occasione del 25 Aprile i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante incontrano gli anziani della fondazione (Foto)

Grande partecipazione e commozione ieri , in occasione della celebrazione del 25 Aprile, presso la Fondazione ‘Borea e Massa’, dove i ragazzi delle classi seconde e terze dell’I.C. Sanremo Centro Levante hanno incontrato gli ospiti della Fondazione. Gli anziani, con l’aiuto dei loro familiari, hanno ricordato ai ragazzi alcuni dolorosi episodi da loro vissuti durante la resistenza fino al giorno della liberazione. I ragazzi hanno invece omaggiato gli ospiti con alcune poesie e brani musicali.

All’evento hanno partecipato la presidente dell’ANPI di Imperia, Amelia Narciso e il presidente del Consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande che ha consegnato alla scuola e alla fondazione una targa di riconoscimento per per l’impegno a favore degli anziani e per tutte le iniziative che aiutano a tener viva la Memoria.

La presidente della Fondazione, dott.ssa Annamaria Mariani, ringrazia, oltre agli ospiti intervenuti, anche il personale della struttura per il costante impegno e per la sensibilità sempre dimostrata.