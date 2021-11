Bordighera: nell'anniversario della nascita, conferenza e visita a Villa Etelinda Bishoffsheim

In occasione del 181° anniversario della nascita di Claude Monet, oggi pomeriggio alle ore 15.00, presso Villa Etelinda Bischoffsheim a Bordighera, si terrà una conferenza con visita nel prestigioso edificio. Durante l’evento, organizzato dall'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Bordighera, sarà illustrata la storia, corredata di video e foto dei quadri del grande artista dipinti a Bordighera e Costa Azzurra.



I posti sono limitati, mascherina obbligatoria. Per info o prenotazioni chiamare al numero telefonico 3880 261925.