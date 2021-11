A Molini di Triora grande partecipazione per la presentazione del libro “Il gioco degli specchi” di Morena Fellegara

Grande partecipazione ieri a Molini di Triora per la presentazione del libro “Il gioco degli specchi” (Fratelli Frilli Editore) di Morena Fellegara.

“Un clima magico, un ambiente speciale, accoglienza, partecipazione, cuore - commenta l'autrice - grazie infinite a Alessandro che ha dato voce ai miei scritti in maniera superlativa e grazie al pubblico speciale presente in sala”.

L'autrice è nelle librerie con la sua ultima opera “Il gioco degli specchi” e anche con il suo giallo d'esordio “Un pastis al bar Marco”, entrambi ambientati nella Sanremo degli anni '80, tra delitti da risolvere e un ritratto urbano preciso e multicolore.