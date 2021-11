Sanremo: spostamento dei banchi al mercato, terzo giorno di sciopero per due ambulanti "Non ci fermeremo"

Terzo giorno di sciopero al mercato di Sanremo per Roberto Zawam e i fratelli Sergio e Renato Giraudo, commercianti che hanno scelto di protestare contro gli spostamenti dei banchi all'interno del mercato settimanale di Sanremo.

Anche oggi i due banchi ‘spostati’ hanno tenuto chiuso e i titolari rimangono quindi sul piede di guerra, rinunciando all'incasso piuttosto che esporre la merce nella nuova posizione assegnata dal Comune. Da una settimana esatta i due banchi rimangono chiusi, nonostante sia intervenuto anche l'Assessore alle attività produttive Mauro Menozzi, replicando alle rimostranze delle due attività.

I due ambulanti protestano contro il Comune matuziano per aver spostato i loro banchi, senza nessun preavviso e lasciandoli scontenti per la nuova posizione, così come un'altra decina di commercianti. Zawam e Giraudo, però, hanno deciso di protestare duramente e sono pronti ad andare avanti: “Noi vogliamo tornare nella nostra posizione – hanno detto – e, se non bastasse lo sciopero portato avanti fino a ora, ci presenteremo in Comune chiedendo udienza al Sindaco”.

Secondo palazzo Bellevue il problema non sussisterebbe, visto che le nuove disposizioni sono state approvate dai sindacati e sono motivate dall'applicazione delle indicazioni per la sicurezza evidenziate dai Vigili del Fuoco. Secondo gli ambulanti in sciopero, invece, lo spostamento ha provocato una minor visibilità delle attività.