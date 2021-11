Molini di Triora: dallo Stato 980mila euro per la messa in sicurezza di Glori

Molini di Triora ha ottenuto un finanziamento da 980mila euro che sarà destinato a Glori. Il comune della valle Argentina, insieme a numerosi altri borghi e cittadine della provincia di Imperia, è rientrato nella graduatoria stilata dal Ministero dell'Interno, sulla disponibilità economica ripartita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In totale si parla di 1 miliardo e 749mila euro a livello nazionale.

La cospicua somma destinata a Molini di Triora sarà indirizzata su alcuni interventi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di situazioni pregresse rispetto all'ultima alluvione. "Sono schede di somma urgenza, risalenti alla precedente amministrazione comunale - specifica il sindaco Manuela Sasso - nei mesi scorsi c'è stato un importante lavoro degli uffici e un sopralluogo del personale del Ministero. Una prassi necessaria per analizzare lo stato dei luoghi a fronte degli interventi richiesti a suo tempo. Per noi l'occasione per far capire la necessità e l'urgenza di questi interventi su Glori che andranno a incidere anche sul territorio circostante".

I 980mila euro saranno impiegati per la messa in sicurezza del versante in centro paese e la regimentazione delle acque bianche della frazione. "Sono dei lavori davvero importanti per le famiglie di Glori. L'intervento in centro paese andrà a risolvere due annose problematiche, sia sulla strada comunale di accesso alla frazione, spesso soggetta a smottamenti in caso di forti piogge e nel centro abitato si andrà ad intervenire sul versante dove da alcuni anni abbiamo una casa inagibile. Per quanto riguarda la regimentazione, invece, elimineremo un possibile rischio idrogeologico per il nostro territorio" - aggiunge il primo cittadino.