Arma di Taggia: prosegue l'opera di sostituzione delle palme abbattute, presto 14 nuovi esemplari nel viale

14 nuovi esemplari di Syagrus saranno posizionate nel viale delle Palme. Le piante andranno ad interessare una nuova porzione del viale alberato nel cuore di Arma di Taggia che a causa del famigerato punteruolo rosso in questi anni ha visto via via la rimozione di almeno una sessantina di palme attaccate e a rischio crollo.