Sanremo inizia la volata finale verso il Festival 2022, Faraldi: “Confronti quotidiani con la Rai” (Video)

La fine dell’anno, in quel di Sanremo, significa affacciarsi sul rettilineo che porta a un traguardo chiamato Festival della Canzone Italiana. E il 2021 non fa eccezione, tra la volata finale di Area Sanremo e la diretta di Sanremo Giovani il 15 dicembre dal teatro del Casinò.

La città si sta preparando per quella che, ad oggi, pare essere l’edizione del ritorno a una parziale normalità. Si faranno ancora i conti con tamponi e green pass, ma di certo non sarà una città tristemente silenziosa come l’abbiamo vista a marzo.Intanto a Sanremo sono i giorni decisivi per le fasi finali di Area Sanremo che decreteranno i due nomi che andranno poi a giocarsi il Festival con i finalisti di Sanremo Giovani.

“Come tutti gli anni stiamo aspettando il Festival, abbiamo Sanremo Giovani il 15 dicembre con i giovani che affluiranno da Area Sanremo - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - auguro a loro di raggiungere il massimo del percorso sia per la finale che per il Festival, ma anche godersi l’emozione di cantare un brano inedito davanti a una commissione. Con la Rai abbiamo contatti giornalieri - conclude Faraldi - ma siamo ancora nel campo delle ipotesi”.