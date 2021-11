Prossime elezioni provinciali a dicembre: il Sindaco di Sanremo scioglie gli indugi e si candida alla presidenza

“Personalmente in queste ultime settimane mi sono sempre adoperato per riuscire a tenere insieme tutta la provincia, partendo da una sintesi tra i tanti temi prioritari per il nostro territorio come sanità, acqua, rifiuti, trasporti, collegamenti, sviluppo entroterra. Da qui saremmo poi dovuti arrivare ad una candidatura unitaria".

Lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, candidandosi alla presidenza della Provincia, di fatto in contrapposizione al collega di Imperia, Claudio Scajola. Sembra quindi poter saltare l'ipotesi di una candidatura unica, magari di un primo cittadino dell'entroterra, anche se ovviamente non è da escludere che possa ancora esistere un altro pretendente alla carica.

"Ne ho parlato spesso con molti amministratori - prosegue Biancheri - e ne avrei certamente parlato anche al sindaco di Imperia, al quale più volte ho chiesto nell’ultimo mese di vederci per confrontarci sui grandi temi e trovare una giusta sintesi. Oggi, invece, ho appreso che ha scelto un’altra strada, candidandosi alla presidenza provinciale. A questo punto, prendendo atto di un percorso certamente non unitario, confermo la disponibilità di una mia candidatura alla guida della Provincia”.