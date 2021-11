Corsa alla presidenza della Provincia, Scullino: “Scajola autorevole e di esperienza, sui grandi temi il ruolo principale lo ha giocato Sanremo”

Lo scontro Scajola-Biancheri per la presidenza della Provincia infiamma il dibattito politico a Ponente.



In merito interviene ora il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino: “Sulla candidatura del sindaco Claudio Scajola alla presidenza della provincia di Imperia avevo già espresso un giudizio positivo a chi me lo ha chiesto, ha certamente tutti i requisiti e un eccellente curriculum per assumere la candidatura e sarebbe una Presidenza certamente autorevole e di esperienza. Speravo che si trovasse una convergenza di tutti i sindaci su un unico nome, i sindaci del comprensorio Intemelio hanno di recente già espresso la volontà di appoggiare candidature condivise e che tengano conto del ruolo che l'estremo Ponente vuole svolgere. Nei grandi temi che hanno occupato l'amministrazione provinciale, su acqua, trasporti, ospedale unico e altri, il ruolo principale lo ha sino ad oggi giocato principalmente il Comune di Sanremo, come dichiarato dallo stesso sindaco Biancheri nella sua odierna autocandidatura, sempre alla presidenza della Provincia. Abbiamo bisogno di una presidenza autorevole e pronta a confrontarsi sui grandi temi con l'estremo ponente che certamente dovrà avere un ruolo importante”.