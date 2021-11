Claudio Scajola candidato alla presidenza della Provincia, Natta: "Disponibilità che va attentamente valutata"

Fabio Natta, vicepresidente vicario di Anci Liguria commenta da Parma dove sin trova per partecipare all'Assemblea nazionale dei Comuni italiani la candidatura del sindaco di Imperia Claudio Scajola alla presidenza della Provincia, poltrona che lui stesso ha occupato nel quadriennio precedente, prima dell'esperienza appena conclusa di Domenico Abbo.

"La mia esperienza da rappresentante ligure nel direttivo nazionale Upi (Unione province italiane ndr) -dice Natta - mi ricorda che, con le regole attuali, spesso, ad assumere la guida dell'ente Provincia è il sindaco del capoluogo. Nel caso di Imperia, le gravi emergenze in atto e la grande esperienza del sindaco Scajola fanno pensare che la sua disponibilità debba essere attentamente valutata nell'interesse dei comuni e del territorio".

In assenza del sindaco di Genova Marco Bucci, nella giornata di ieri, Natta che ricopre anche il ruolo di membro della segreteria nazionale del Partito Socialista, oltre a essere sindaco di Cesio in valle Impero, ha rappresentato la Liguria in occasione dell'intervento in Assemblea del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.