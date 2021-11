Sanremo: inaugurato questo pomeriggio in via Anselmi il 'Senior Residence Over', presenti già 8 ospiti (Foto e Video)

E’ stato inaugurato oggi il ‘Senior Residence Over’, in via Anselmi a Sanremo (struttura costruita dove c'era il vecchio tribunale), residenza realizzata pensando alle esigenze di socialità e di indipendenza di tutti gli Ospiti "Over".

Al taglio del nastro erano presenti, insieme all'amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini, il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Biancheri, gli Assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola, insieme a don Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa San Bartolomeo, Cappellano degli Ospedali di Sanremo e Bordighera e Vicario Episcopale per la Carità.

Il complesso residenziale sorge al posto dell'ex tribunale di via Anselmi, accanto ai giardini Nobel, e gode di una splendida vista sul mare. E' una novità assoluta nell'offerta rivolta alla terza e quarta età e Sanremo sarà il calcio di inizio di una serie di inaugurazioni su tutto il territorio italiano.

Il ‘Senior Residence Over’ è una soluzione abitativa pet-friendly pensata come una sorta di "condominio" per Over autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana: i 73 appartamenti mono e bilocali di Sanremo sono stati studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare.

Dotati tutti di propria cucina in cui poter cucinare per sé o per amici e familiari, tuttavia offrono anche il servizio di pensione completa o mezza pensione qualora lo si preferisse. La modernità caratterizza gli appartamenti. Sono tutti dotati di sistemi di domotica per garantire massimo confort e autonomia, dando possibilità di personalizzarli secondo il proprio gusto ed esigenze.

Il complesso, inoltre, propone spazi per la socializzazione come le terrazze o il campo da bocce ma anche palestra e piscina dove fare attività fisica o fisioterapia mirata. Grazie al Club Over i residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte, corsi di ogni tipo volti ad arricchire e stimolare la vita sociale di tutti gli Ospiti.

Nel canone d'affitto mensile è compresa, oltre alle utenze (wi-fi incluso) anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento, un servizio di 'portierato' per risolvere le piccole incombenze quotidiane e un'assistenza H24 socio-sanitaria. Al momento sono 8 gli ospiti della struttura, che ha un totale di 74 camere disponibili.