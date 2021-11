Imperia: nel prossimo weekend la 'Ronde Valli Imperiesi', ecco tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

Si svolge, nel prossimo fine settimana, la decima edizione della ‘Ronde Valli Imperiesi’, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno emanati una serie di divieti nella città capoluogo. In particolare, dalle 14 di venerdì a fine manifestazione su tutto piazzale Padre Cristino da Oneglia sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti la manifestazione.

Dalle 7 di sabato a fine manifestazione in piazza Nino Bixio divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti la manifestazione. In via Doria, all'intersezione con piazza Nino Bixio, direzione obbligatoria diritti a tutti i veicoli ad eccezione di quelli inerenti la manifestazione. In via Angiolo Silvio Novaro, all'intersezione con salita Peri, direzione obbligatoria a destra a tutti i veicoli. Su piazzale Ragazzi del ’99 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti la manifestazione.

Dalle 5 alle 23 di domenica prossima, in via del Cantiere divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti la manifestazione.