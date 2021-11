Camporosso: approvato il calendario 2022, il prossimo anno lunga serie di avvenimenti fieristici

Su proposta dell'Assessore al Turismo Cristiana Celi, torneranno nel 2022 le fiere a Camporosso. Si tratta di eventi che rientrano tra le fiere promozionali e manifestazioni storiche e straordinarie per le quali è prevista l'approvazione dell’Amministrazione entro il 1° novembre dell'anno precedente e la trasmissione alla Regione.

Si comincerà all’inizio dell’anno con il ‘Villaggio della Befana’, dal 2 al 6 gennaio in piazza Pertini e piazza Garibaldi. Il 16 e 23 gennaio, nelle stesse piazze, appuntamento con la fiera in onore del Santo Patrono, San Sebastiano. L’evento è previsto anche nel centro storico.

Il 12, 13 e 14 febbraio sarà la volta della 'Fiera promozionale del cioccolato', in occasione della Festa degli Innamorati, sempre in piazza Garibaldi e piazza Pertini. Il 27 marzo e 3 aprile, in tutto il centro storico, toccherà alla ‘Festa di Primavera’, con espositori e artisti nei giardini di piazza D'Armi. Quindi si arriverà a giugno quando, il 19, 20 e 21 verrà proposto ‘Street, Food & Music’: tre serate con ‘track food’ e stand, con jam session, dj set e artisti di strada, in piazza d'Armi e piazza Garibaldi.

Il 1°, 2 e 3 luglio, sulla passeggiata a mare, si svolgerà il ‘Weekend della sabbia’, evento fieristico mentre, il 15, 16 e 17 dello stesso mese ci sarà il ‘Weekend dell’acqua’. Altri due appuntamenti simili a fine giugno e fine agosto: il 29, 30 e 31 luglio con il ‘Weekend del sole’ mentre il 26, 27 e 28 agosto toccherà al ‘Weekend della Luna’.

Nel mese successivo grandi appuntamenti con il ‘Settembre Camporossino’, che si svolgerà il 2, 3 e 4, il 10 e 11, il 17 e 18 nell’area di Bigauda e nel centro storico. Sempre a settembre, ma sabato 3 ancora a Bigauda, la storica ‘Sagra dello stoccafisso alla calabrese’. E ancora nello stesso mese, ma domenica 18 a Bigauda, si svolgerà la ‘Sagra dei Barbagiuai’.

A dicembre, ogni sabato e domenica in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico ci saranno i ‘Mercatini di Natale'.

Nel corso dell’anno, ogni terza domenica del mese, si svolgerà il ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’, in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi, compatibilmente con gli altri eventi previsti.