Ventimiglia: tre tunisini dispersi nella zona di Grimaldi, in atto la mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi nella zona di Grimaldi al confine tra l’Italia e la Francia, per tre tunisini che, intorno alle 17 hanno chiesto aiuto in quanto si erano persi in una zona impervia.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con 8 pompieri e i Carabinieri. Il buio ha complicato un po’ le ricerche ma, grazie alle indicazioni date dagli stessi tre tunisini, i soccorritori li hanno quasi trovati.

Non è da escludere che si tratti di extracomunitari che tentavano di superare il confine clandestinamente.