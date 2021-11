Ventimiglia: piano triennale 2022/2024, programma incentrato su frazioni e parcheggi. Bertolucci: “Lavori di ampio respiro in linea con il programma elettorale”

Il Piano Triennale 2022-2024 dei lavori presentati nel programma della città di confine è ricco e corposo. Interventi che spaziano in tutti gli ambiti e che avranno un occhio di riguardo per le frazioni, area di interesse del vicesindaco Simone Bertolucci.



Ricco di soddisfazione il suo commento anche in merito agli interventi post alluvione: “È la concretizzazione di tutti i lavori che sono in programma elettorale. Purtroppo ci sono anche questioni post alluvione che avremmo evitato volentieri, ma dobbiamo affrontarle. Sono lavori di ampio respiro che stiamo seguendo su vari ambiti, quello strettamente legato alle infrastrutture pubbliche, allo sport e alla riqualificazione di alcune strutture e anche al sociale come ad esempio il nuovo centro anziani ma soprattutto, ovviamente, è un piano grandemente incentrato sulle frazioni che si dividono in tre ambiti: parcheggi frazionali, Calvo, Varase e Bevera, sicurezza delle strade, tutta la zona delle ville calandri più via Due Camini dove c’è purtroppo la frana e poi ovviamente di abbellimento, riqualificazioni anche per i borghi frazionali con interventi di pavimentazione, strade e interventi in generale”.



Come detto, il piano si concentra sulle frazioni collaterali alla città, secondo Bertolucci l’opera primaria e di maggiore importanza restano i parcheggi poiché danno respiro alla viabilità tendendo a risolvere una delle problematiche principiali di Ventimiglia: “Un piano triennale incentrato sulle frazioni che mi rende entusiasta, ora fra vari bandi e mutui, cercheremo di mettere in sesto tutte queste proposte o almeno la maggior parte di esse prima della fine della legislatura, c’è di bello che molte cose del piano sono già molto avanti a livello burocratico e amministrativo e c’è poco da fare per far partire i cantieri. Già dal 2022 molti cantieri partiranno. Purtroppo Ventimiglia ha subito questo anno particolare, ma quando tutto sarà finito i servizi saranno importanti”.

Poi il suo pensiero si rivolge ad alcune opere già esistenti e sui lavori dei parcheggi nell’area ex binari ferroviari: “Mi viene in mente la pedonale di via Aprosio, solo in questo mese ha dato molte soddisfazioni ed è un esempio di cui come, nonostante i disagi, si è creata una bella zona dove organizzare manifestazioni come mercatini, eventi enogastronomici, fiere e anche il mercatino di Natale che partirà l’8 di dicembre. Ci sono disagi quando ci sono i cantieri ma poi i risultati si vedono come il parcheggio di San Secondo che oggi era pieno anche di targhe francesi, quasi cento posti auto che prima la città non aveva e che snelliscono le vie cittadine, i lavori sui grandi parcheggi della zona ex binari della ferrovia stanno andando avanti, è uno dei lavori più importanti del nostro programma secondo me. I più importanti sono proprio i tre parcheggi che cambieranno la viabilità ventimigliese”.