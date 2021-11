Recrudescenza Covid-19: i sindaci del comprensorio ventimigliese ai cittadini "Importante vaccinarsi e controlli serrati per il green pass"

A seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19, i sindaci del comprensorio ventimigliese si sono uniti in un appello rivolto ai cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della vaccinazione e chiedendo a gran voce l’applicazione della normativa che prevede il controllo del green pass.

Gaetano Scullino (Ventimiglia), Davide Gibelli (Camporosso), Armando Biasi (Vallecrosia), Vittorio Ingenito (Bordighera), hanno scritto una lettera aperta e congiunta.

"I dati in merito all’evoluzione dello scenario sanitario europeo - scrivono i primi cittadini - evidenziano una preoccupante ripresa della diffusione del contagio da Covid-19; tale tendenza appare però meno pronunciata nel nostro Paese, a testimonianza del fatto che le scelte del Governo Italiano si sono rivelate le più efficaci in termini di contenimento della pandemia. Vi invitiamo ad una forte azione di sensibilizzazione nei confronti di chi non ha ancora provveduto a vaccinarsi e chiediamo l’applicazione puntuale e rigorosa della normativa che prevede il controllo del green pass per l’accesso alle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

"Riteniamo sia di cruciale importanza - terminano - proseguire senza incertezze nell’azione già intrapresa, con il comune obiettivo di evitare una nuova e dolorosa ricaduta nelle misure restrittive che tanto abbiamo sofferto. La collaborazione dei cittadini e delle associazioni delle categorie produttive ha già dato frutti importanti: continuiamo così, per il bene della comunità".