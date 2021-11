Bordighera: centenario del Milite Ignoto, sabato alcune iniziative presso Villa Etelinda Bischoffsheim

Domani, sabato 6 novembre, alle 15, presso Villa Etelinda Bischoffsheim a Bordighera si terrà una iniziativa legata al centenario del Milite Ignoto. Si tratta di una visita guidata a tema organizzata dalla Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra. Oltre alla visita, si terrà anche una conferenza storica con la visione di numerose foto e video d'epoca, per ripercorrere il momento della traslazione del soldato senza nome scelto per rappresentare tutti quei caduti e la scelta fatta da Maria Bergamas, la 'Madre d'Italia'. "Per ulteriori informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero telefonico 388 0 26 19 25" - ricordano gli organizzatori.