Bordighera: domenica prossima, una festa per tutte le nostre spose che non hanno rinunciato al loro sogno

Domenica prossima a Bordighera il gruppo d'aziende del wedding di ‘Together is Better’ organizza una ‘Parata di spose di fine stagione', festa in onore delle spose che non hanno rinunciato al loro sogno.

“Il mondo degli eventi e dei matrimoni con questa pandemia è cambiato – si spiega nel comunicato -, così come sono cambiate tantissime cose in tutte le nostre vite. A marzo abbiamo organizzato un evento sfilata di ‘protesta’ per rilanciare il nostro settore che era stato abbandonato e dimenticato, eravamo tutti incerti di come sarebbe stata questa stagione. Invece nonostante l'incertezza e le difficoltà, questa è stata una stagione grandiosa e con una grandissima voglia di fare festa. Per questo il gruppo di aziende del wedding di Together is Better ha deciso di organizzare per domenica 7 novembre a partire dalle 15 una festa di ringraziamento per tutte le nostre spose che non hanno rinunciato al loro sogno. La parata avrà inizio dalle 15 da Ultimo Boutique a Bordighera attraversando il lungo mare e dove ci troveremo poi tutti per finire alla rotonda di Sant'Ampelio a brindare a questa stagione finita con il taglio torta, concludendo come nelle migliori delle feste.

Ci auguriamo che questa festa sia di buon auspicio per la prossima stagione e che possa diventare una bella tradizione per noi e per la città di Bordighera”.