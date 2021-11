Bordighera: in consiglio comunale programmazione 2022-2024, droni per la Polizia Locale e acquisizione di un bene confiscato alla mafia

Ad aprire il consiglio comunale convocato per questa sera ci ha pensato il sindaco Vittorio Ingenito che ha tenuto a comunicare la vicinanza della città di Bordighera al presidente Giovanni Toti per le minacce che gli sono state rivolte.



Approvate le variazioni di bilancio, poi il sindaco ha esposto il DUP, il documento unico di programmazione 2022-2024, linee programmatiche di mercato, gli investimenti in corso e quelli previsti per i prossimi anni. I più recenti sono gli interventi della difesa del suolo, appena conclusi in via Goffin, tanti interventi legati ai siti più importanti come in piazza della Stazione, ai giardini Lowe, i lavori di sostituzione impianto di riscaldamento scuola Maria Primina, e a breve inizieranno i lavori dei marciapiedi di San Marco e Via Noaro, e quello della chiesa di Terra Santa fino a corso Italia. Lavori per tratti di corso Italia, soprattutto all’incrocio con corso Europa, per le ringhiere di fronte alla Reserve in continuità con lavori chiesa di Sant’Ampelio, le ringhiere in Arziglia. Oltre 450mila euro è la somma stanziata per gli asfalti, in via Libertà e piazza Garibaldi. Inizieranno anche i lavori di ristrutturazione per la chiesa Anglicana. Partirà il progetto definitivo del lungomare Argentina e del campo da calcio delle Due Strade, in arrivo le progettazioni di Punta della Costa e la ciclopedonale nel tratto di mezzo. Lavori in via Terra Mares e la spianata del Capo. La spesa nel Turismo è raddoppiata, sviluppata nella ciclovia Bicknell, il museo dei cetacei, bigliettazione unica, progetto sviluppo strategico, partecipazione fiere, funzionamento ufficio turismo. “Spesa che Bordighera - ha detto il sindaco - non vede pianificata da decenni. Lavoro di una grande squadra che lavora in sintonia”. La pratica è stata approvata con nove voti favorevoli, sei contrari e un astenuto. Perplessità da parte del consigliere Pallanca, Lorenzi richiede maggiore chiarezza nel testo e Trucchi ha espresso due remore, una sulla passeggiata mare, preoccupazione sul costo e sulla progettazione, l’altra in merito all’ospedale. Trucchi, dopo lo stato di emergenza, spera possa partire la privatizzazione ed ha segnalato che l’ospedale e il personale è in una situazione di disagio organizzativo e lavorativo.



Approvata la pratica riguardante la ricognizione annua di tutte le partecipazioni del Comune nella società promozione università: 14 voti favorevoli e un astenuto.

Punto successivo il riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Pratica approvata con 11 favorevoli e cinque astenuti. Ha seguito la pratica inerente i criteri per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette due minori inseriti in strutture residenziali o semiseridenziali o dei servizi socio-educativi domiciliari e territoriali. Rivisiti alcuni punti che non permettevano lo svolgimento del lavoro e si è pensato di non chiedere interventi dalle famiglie per tutto ciò che riguarda il tribunale e le spese saranno ripartire secondo fasce Isee. Pratica approvata all’unanimità.



Poi la discussione sull’assistenza scolastica e convenzione fra i Comuni di Vallebona e Bordighera, riguardante il servizio scolastico dello scuola bus. Situazione che resta sostanzialmente identica e approvata con 15 voti favorevoli, dopo qualche suggerimento da parte dell’opposizione per quanto riguarda la garanzia del servizio, il sindaco ha comunicato che la volontà è richiedere una maggiore contribuzione da parte dei Comuni che non hanno quote nel servizio.



Il punto successivo riguardava la pratica Patrimonio per l’acquisizione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nel comune di Bordighera trasferito con decreto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione. Un appartamento presente sul territorio comunale confiscato alla criminalità organizzata e tramite la deliberazione è stato acquisto come bene comunale. Pratica approvata all’unanimità.

Ha seguito l’adesione e trasformazione della società per la promozione dell’Università Imperiese in Fondazione di Partecipazione, per la promozione dell’università del Ponente Ligure. Anche questa pratica è stata approvata all’unanimità. L’ultima proposta di delibera riguardava il comando di Polizia Municipale e il nuovo regolamento di videosorveglianza: ciò che cambia sarà l’utilizzo eventuale di droni e microcamere per gli operatori su strada che avranno facoltà probatorie. Approvazione all’unanimità.

‘Semplicemente Bordighera’ ha presentato un’interpellanza per i nuovi treni regionali che potrebbero non percorrere la tratta fino a Ventimiglia per motivi tecnici legati al voltaggio delle linee elettriche ed il territorio viene penalizzato. È stato richiesto che il sindaco si impegni rivolgendosi alla Regione per eventuali soluzioni. Il primo cittadino ha sostenuto che forse sia meglio rivolgersi a FS piuttosto che Regione Liguria ed ha chiesto al consigliere Trucchi di ritirare la mozione e di portare avanti quella del consigliere Pallanca, mozione con la stessa finalità. Pallanca chiede ci si rivolga a Regione Liguria e alla società francese di riferimento e che, insieme, ai sindaci di Sanremo e Ventimiglia si possa discutere uniti in quanto a peso politico a livello regionale. Le mozioni restano, passa quella di Pallanca con 15 favorevoli e un astenuto.