Sanremo: chiusa anche l'edicola di via Palazzo, in pochi anni sparite tantissime rivendite di giornali

"L'edicola ha cessato l'attività", non lascia spazio alle interpretazione il cartello affisso sulla saracinesca dell'edicola di via Palazzo a Sanremo. Si legge anche "Resterà aperta fino a smaltimento delle rese. Si ringrazia la clientela per la collaborazione prestata". Ascoltando le attività vicine si apprende che l'edicola non apre da almeno una settimana.

È arrivata quindi la parola fine sulla storica attività gestita dal 2004 da Maria Grazia Cipresso e Luigi Demarchi. Da tempo si parlava della fine dell'attività soprattutto quando il Comune, a inizio di quest'anno, chiese al gestore di ristrutturare per arrivare a una nuova concessione per 6 anni, più 6 anni in fase di rinnovo. Questo nonostante, i due attuali gestori fossero ormai prossimi alla pensione. Una spesa comunque onerosa se si considera anche il periodo di difficoltà dovuto a questi anni di pandemia. Successivamente grazie alla mediazione dell'assessore Silvana Ormea, si era andati oltre all'obbligo di ristrutturare, mettendo a disposizione il rinnovo per 12 anni della concessione. Questo, fino ad arrivare a oggi con la parola fine sull'attività.

Una chiusura che segue la sorte di tante altre edicole. Negli ultimi anni solo su Sanremo hanno chiuso le rivendite di giornali: in piazza Siro Carli, in via Corradi, in corso Imperatrice nel tratto vicino al Casinò, in piazza San Bernardo, in via Padre Semeria all'angolo con via G.B. Panizzi, in via Matteotti all'altezza di corso Mombello e con il passaggio in piazza Borea d'Olmo, in corso Matuzia, al rondò Volta, in via Dante, quella dall'ex tribunale e alla stazione ferroviaria.