Divieto di accesso a cinema e ristoranti per non vaccinati: Toti "Quella di Bassetti presa di posizione più che opportuna"

Giovanni Toti si è detto oggi possibilista sulla proposta lanciata dal primario del reparto di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti di vietare l'ingresso in cinema, ristoranti, bar e altri locali ai non vaccinati. Il professore del San Martino, critico con il green pass perché non avrebbe dato la spinta necessaria alla campagna vaccinale, ha lanciato la proposta, proprio per evitare la possibilità di effettuare il tampone per accedere alle attività di svago.

Sul tema Toti ha risposto: "Facciamo quello che c'è bisogno per evitare di trovarci di nuovo in una situazione di emergenza. Valuteremo a seconda delle esigenze, quelli del professor Bassetti sono evidentemente degli stimoli e in qualche modo delle suggestioni a un dibattito che è tutto volto (uomo di scienza qual è) a incentivare ovviamente le vaccinazioni, in questo senso la ritengo una presa di posizione più che opportuna, poi la politica fa le scelte sulla base di tanti altri fattori".

Toti ha parlato anche dell'ipotesi di proroga dello stato di emergenza e dell'obbligo di green pass: "Vediamo - ha detto Toti - è difficile fare delle valutazioni oggi. Il dato epidemiologico è certamente in crescita, il dato dei ricoveri ci dice che siamo al 10% dello scorso anno con un'incidenza quasi pari, segno per chi ancora oggi ha qualche perplessità che il vaccino e la scienza, come i monoclonali, l'assistenza domiciliare via via sempre più sofisticata ci stanno garantendo tutto sommato una tenuta di sistema importante, di cui tutti dovrebbero tenere conto, anche perché a questa tutti hanno collaborato, almeno le forze più responsabili del paese, da tutti i partiti politici al governo ai sindacati delle varie categorie. Il fatto che il covid non sia un lontano ricordo alle nostre spalle ce lo dicono i numeri, a ridosso della scadenza dello stato di emergenza vedremo cosa valuterà il governo e come sempre prenderemo di buon grado la decisione".