Sanremo: il sindaco ha reso omaggio ai defunti illustri e ai caduti della Grande Guerra

In occasione della Commemorazione dei Defunti, questa mattina il sindaco Alberto Biancheri, accompagnato dal presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione, si è recato al cimitero monumentale della Foce.

Il primo cittadino si è soffermato in raccoglimento davanti alle tombe degli ex sindaci e dei personaggi illustri di Sanremo: un gesto simbolico per rendere omaggio a tutti i defunti sanremesi.

Il sindaco si è poi soffermato in raccoglimento davanti al monumento ai Caduti sanremesi della Grande Guerra.