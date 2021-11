Commemorazione in provincia di Imperia per i caduti di tutte le guerre e per la giornata delle forze armate

Oggi, 2 novembre 2021, le autorità civili, militari, religiose ed i rappresentanti delle Associazioni d’Arma, hanno reso omaggio per la 'Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre' in provincia di Imperia. E' successo su Imperia presso i sacrari dei Caduti della Iª e della IIª Guerra Mondiale e presso il Mausoleo della Resistenza dei Cimiteri del capoluogo di provincia, a Oneglia e Porto Maurizio, nonché al monumento ai Caduti sito in viale Matteotti. L’intento era di “fare memoria” dei Caduti di tutte le Guerre.

Giovedì invece si terrà la Festa del 4 Novembre che è dedicata all’Unità Nazionale ed al servizio delle Forze Armate. Nei confronti di tutta la comunità “riassume i valori di una Identità Nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella I Guerra Mondiale” - ricordano dalla Prefettura.

La giornata è stata organizzata dalla Prefettura unitamente al Comune di Imperia ed alla Provincia con la collaborazione dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale. Le celebrazioni provinciali si terranno ad Imperia, in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 10.30. Si terrà la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, alla presenza delle autorità della provincia.