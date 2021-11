Bordighera: lavori alle scuole ‘Rodari’ e ‘De Amicis - Ruffini’, aumentano i costi dell’intervento

Nel contesto dei lavori pubblici per la riduzione del rischio sismico nei plessi scolastici ‘Rodari’ di via Pasteur e il ‘De Amicis-Ruffini’ di via Pelloux, la giunta ha approvato la rimodulazione e nuova approvazione, anche dei costi.



Dopo l'ordinanza emanata da Regione Liguria che ha comportato la revisione delle procedure lavorative e gestionali, normalmente impiegate in cantiere, con l'attuazione di specifici apprestamenti e dispositivi di protezione collettiva ed individuale, e la messa in atto di diverse modalità di gestione del lavoro con variazione del cronoprogramma e dei costi, si è ritenuto di provvedere a riconoscere all'impresa l'aumento globale dei costi della sicurezza per la gestione covid, pari a 35mila euro.

Il nuovo importo per tale intervento ora ammonta a 663.650,90 euro.