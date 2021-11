Bordighera: il sindaco Ingenito autorizza l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha firmato l’ordinanza per autorizzare l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento da oggi, martedì 2 novembre e fino al 14 novembre. La misura è stata adottata in previsione del repentino abbassamento delle temperature previsione per questi giorni.

"L’accensione potrà avvenire per una durata massima di 5 ore giornaliere e dovrà essere limitata alle ore più fredde, con l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi +2 di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 gradi +2 di tolleranza per tutti gli altri edifici. - spiega il primo cittadino - Si invita la cittadinanza al senso di responsabilità affinché sia attuato con oculatezza ogni possibile provvedimento volto al contenimento dei consumi energetici".​