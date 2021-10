Sanremo: approvato il progetto per la ristrutturazione della tribuna coperta allo stadio 'Comunale'

E’ più vicina la riapertura della tribuna coperta dello Stadio Comunale di Sanremo, inagibile e chiusa da tempo ai tifosi della formazione biancoazzurra.

La struttura è aperta fino a un massimo di 1.250 persone contemporaneamente, in gradinata Nord, quella scoperta lato monte (800 posti), e la curva del settore ospiti (450 posti). Una capienza ovviamente ridotta, proprio per l’inagibilità della tribuna storica dell’impianto, posta sul lato mare.

Il solaio di copertura della tribuna versa da tempo in condizioni precarie tali da aver causato, per ovvie ragioni di sicurezza, l’inagibilità attuale e temporanea della tribuna sottostante (se non per una piccola porzione utilizzabile relativamente al solo soppalco per la stampa dove possono essere ospitati fino a 8 addetti ai lavori durante le partite.

La causa maggiore della situazione di precarietà è imputabile alle carenze del sistema di impermeabilizzazione, particolarmente degradato. Questo, infatti, ha portato le strutture a impregnarsi di umidità fino a far staccare gli intonaci. Anche la facciata esterna dello stadio appare degradata, soprattutto dal punto di vista del decoro architettonico. Sono presenti intonaci scrostati, numerosi serramenti in legno sprovvisti dei relativi vetri, i mancorrenti e le ringhiere delle scale interne sono realizzati con altezze piuttosto basse, venendo meno ai necessari criteri di sicurezza di altezza minima.

Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche. I lavori sono stati inseriti nel programma triennale delle opere e verranno svolti nel 2022 anche se al momento non è presente la copertura finanziaria.