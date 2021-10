Vallecrosia: dal 2 novembre disponibile un nuovo servizio online per le certificazioni anagrafiche

Il Comune di Vallecrosia, in linea con il proprio obiettivo di digitalizzazione e ottimizzazione dei servizi offerti al cittadino, è uno dei primi in provincia a mettere a disposizione dei suoi abitanti una piattaforma di acceso on line per le certificazioni anagrafiche. Dal 2 novembre sarà disponibile, sul sito istituzionale del Comune, l’accesso ai servizi di certificazione anagrafica, senza doversi recare allo sportello dell’ufficio demografico.

l cittadini, infatti, potranno accedere alla piattaforma, di facile utilizzo, tramite la propria identità digitale (SPID o carta d’identità elettronica) e potranno agevolmente prelevare le certificazioni necessarie per sè o per i componenti del proprio nucleo familiare. Il servizio è completamente gratuito, fermo restando l’assolvimento del bollo, ove previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L’assessore Milena Piardi commenta: ”Abbiamo implementato un servizio aggiuntivo per i cittadini, con la finalità di consentire loro di prelevare le certificazioni in modo semplice on line. Un passo in avanti nel processo di digitalizzazione del nostro Comune, per fornire agli utenti servizi sempre più evoluti e che vadano in contro alle loro esigenze. Le certificazioni on line, infatti, si vanno ad aggiungere ai servizi su appuntamento relativi alla possibilità per i cittadini di predisporre un testamento biologico ed alla volontà di donare gli organi. Due servizi importanti, messi a disposizione della popolazione, che come assessore ho fortemente voluto perché sono indice di civiltà. Un ringraziamento ai dipendenti comunali, sempre pronti ad accogliere le innovazioni.”

Dal sito istituzionale del Comune (QUI) cercare su ‘Servizi in Evidenza’ il tasto ‘Anagrafe on line’, servizio per le certificazioni anagrafiche (oppure digitare questo link) e seguire le istruzioni dettate dalla piattaforma.