La ‘formula Amadeus’ allontana i giovani dal Festival 2022: anche le iscrizioni di Area Sanremo sono in calo (-25%) come quelle di Sanremo Giovani (-26%)

Il calo delle iscrizioni a Sanremo Giovani non resta un unicum sulla strada verso il Festival di Sanremo 2022. Gli fa compagnia il dato di Area Sanremo, concorso che ogni anno richiama in città centinaia di ragazzi chiamati a inseguire un sogno chiamato Teatro Ariston.



Anche l’edizione 2021 di Area Sanremo fa i conti con un notevole calo delle iscrizioni: ad oggi sono 330, tanto che l’organizzazione ha scelto di lasciare ancora aperta la porta per chi volesse iscriversi all’ultimo minuto. Sul dato pesa non solo la generale disaffezione che ha interessato anche Sanremo Giovani, ma anche la riduzione del limite di età da 35 a 30 anni. Senza dimenticare che, a differenza del 2020, la partecipazione non è più gratuita.



Il raffronto in negativo con l’anno precedente è in linea con quello di Sanremo Giovani (-26%): anche Area Sanremo cala sulla stessa linea passando da 439 a 330 con un -24,83%.

Nel generale calo pesa anche la rivoluzione portata da Amadeus per il suo terzo Festival: una sola categoria in gara e addio alle ‘Nuove Proposte’ con solo due giovani che andranno a confrontarsi con 22 ‘big’ scelti dalla Rai. In estrema sintesi: oltre mille giovani si giocheranno solo due posti per l’Ariston.