Verso il Festival 2022: calano del 26% gli iscritti a Sanremo Giovani, quest’anno sono 711

Il Festival di Sanremo 2022 inizia facendo i conti con un netto calo delle iscrizioni a Sanremo Giovani, il contest che porterà due giovani talenti della canzone italiana in gara sul palco dell’Ariston nell’unica categoria voluta per quest’anno da Amadeus. Big e giovani gareggeranno insieme: la cosa da un lato valorizzerà i due giovani che saranno scelti, dall’altra riduce da otto a due i ‘pass’ a disposizione dei giovani per il Festival di Sanremo.



E così quest’anno gli iscritti a Sanremo Giovani sono stati 711, il 26% in meno rispetto al 2020 quando furono 961.

Nel dettaglio: 649 cantanti singoli (270 donne e 379 uomini) a cui si aggiungono 62 gruppi. Il Lazio ha il record di partecipanti con 119 iscritti seguito dalla Lombardia con 104. La maggior parte delle iscrizioni arrivano dal Sud e dalle isole (242), poi il Nord (229) e il Centro (209). Dall’estero ne sono arrivate 31.



“È un nuovo inizio e, a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani - ha commentato Amadeus sul sito della Rai - vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale, per il doppio impegno che si sono assunti: quello di preparare un brano inedito per Sanremo Giovani e un altro con il quale sognare il palco del Festival. Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D'ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”.

Ora il programma dei lavori prevede le audizioni l’8 novembre nella sede di Radio Rai in via Asiago. I 30 candidati scelti saranno esaminati dalla commissione artistica; a loro si aggiungerà il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo. Al termine delle audizioni saranno scelti gli otto finalisti ai quali si aggiungeranno i quattro provenienti da Area Sanremo per la sfida finale in diretta dal Teatro del Casinò a dicembre.

C'è attesa, intanto, anche per le iscrizioni ad Area Sanremo. Ad oggi non emergono informazioni in merito anche se le continue proroghe non fanno ben pensare come anche le indiscrezioni che arrivano da palazzo Bellevue.