Sanremo: lamentele di utenti e nostri lettori, iniziato il lavoro di pulizia nel parcheggio dell'ospedale (Foto)

Interverrà nelle prossime ore Amaie Energia, dopo le molte segnalazioni di utenti e di lettori al nostro giornale, per ripulire e sistemare il parcheggio dell’ospedale di Sanremo.

La zona, infatti, è in stato di degrado e di abbandono dopo che la cooperativa che se ne occupava facendo pagare il pedaggio non è più presente, in pratica dall’inizio del Covid. Purtroppo l’assenza di un controllo costante e quotidiano ha portato la zona a essere preda dei soliti maleducati e incivili, che abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto.

A questo c’è da aggiungere la crescita delle erbacce, che contribuisce a rendere l’area ancora più degradata. Il Comune ha quindi deciso di inviare una squadra di Amaie Energia che, nelle prossime ore, ripulirà la zona e taglierà anche le piante cresciute in questi mesi.