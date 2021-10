Sanremo: oggi pomeriggio al Casinò Marco Malvaldi ha presentato il libro 'Bolle di Sapone' (Foto)

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, con Marco Malvaldi che ha presentato il suo recentissimo 'Bolle di Sapone' (Sellerio), nuovo successo editoriale, con letture scelte da Loredana De Flaviis e Franco La Sacra, della compagnia Il Teatro dell’Albero.

In questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno lockdown, i vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. Il loro sguardo è più che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta l’intricata indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un’arguzia in più che sorprende tutti.

Un altro grande momento culturale è fissato per venerdì alle 19 Rockonti. Storie ai confini tra fantasia e realtà: 24 racconti fatti di musica e sogno di Massimo Bonelli.