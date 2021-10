L'atmosfera di Halloween cala sul magico mondo di Harry Potter: domenica lo spettacolo a Ospedaletti

"Harry - Halloween a Ospedaletti - Hogwarts si è fatta “Piccola” è lo spettacolo teatrale, in programma il 31 ottobre alle 18.30, 20.30 e 22. Questa manifestazione darà il via al progetto ‘La Piccola’ per dare vitalità artistica all’ex scalo merci della città delle rose.

Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale del sindaco Daniele Cimiotti con le Associazioni Culturali Teatro del Marchingegno e “Nasciui Pe Rie”. "Il progetto prevede l’organizzazione nella Piccola di iniziative teatrali delle quali questo evento rappresenta solo il principio, l’esordio per il sodalizio culturale fra l’Amministrazione e le due Associazioni. Questo il motivo per il quale lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito e non peserà sulle risorse del Comune, ma sarà interamente a carico del Teatro del Marchingegno" - spiegano dalla compagnia teatrale.



Il Teatro del Marchingegno è una compagnia dalla storia pluridecennale. Tra spettacoli da palco, itineranti e manifestazioni culturali vanta un carnet di decine di allestimenti. Il suo stile è riconoscibile. Le messe in scena hanno spesso un’impronta surreale, la scrittura e l’allestimento partono dalla Storia e dalle storie, sfociano nell’immaginario fantastico, hanno note liriche di ritorno.

Per questa festa inaugurale Halloween incontrerà il magico mondo di Hogwarts donandogli un aspetto cupo e inquietante, perfettamente a tema con la festa. "La notte del 31 ottobre, la notte delle streghe, la scuola di magia più famosa del mondo si trasferirà come per incanto (è il caso di dirlo) ad Ospedaletti con Hogwarts si è fatta “Piccola”. - raccontano dal Teatro del Marchingegno - Una notte in cui gli incubi più spaventosi prenderanno forma nelle trame di Voledmort e dei suoi viscidi sgherri, portatori di un maleficio che ha ridotto il Castello di Hogwarts a un carillon maledetto e tenebroso".



"Tutto sembra perduto, le forze del bene imprigionate nelle ragnatele di Voldemort, l’Oscuro Signore. Entrando nella sala, anche gli spettatori, attratti nella trappola, cadranno succubi dell’incantesimo, accettando di partecipare all’invito che Voldemort ha loro rivolto, nella notte nera di Halloween. - aggiungono - Sarà proprio e solo la visita di adulti e bambini, nuove reclute della scuola, a salvare il mondo di Harry dal destino terribile cui è stato condannato. Al pubblico il compito di aiutare gli eroi più famosi della saga a ridestarsi dal sonno senza fine in cui sono piombati".



Autore del testo e regista Umberto Salemi. La Scenografia affidata a Veronica Cicirello, le luci a Tony Damiano, i costumi a Gisella Panico, Trucco e parrucco Paola Buscaglia, Giulia Scaringella e Luca Rolando. "Lo spettacolo della durata di un’ora circa sarà ripetuto tre volte, primo ingresso 18:30, secondo 20:30 e ultimo 22:00. - ricordano dalla compagnia teatrale - L’ingresso è gratuito ma regolamentato dalle normative anti Covid, quindi con obbligo di green-pass dai 12 anni, di mascherina dai 6 anni e di prenotazione al numero telefonico 331-2027412".



Personaggi e interpreti:

Albus Silente – Luigi Cavicchia;

Argus Gazza – Paolo Vignali;

Dolores Umbridge – Aldina Mugnosso;

Draco Malfoy – Davide Maria Gandolfi;

Garrick Ollivander – Sascha Marc Hoffmann;

Harry Potter – Paolo Felice Testa;

Hermione Granger – Giulia Paltrinieri;

Mangiamorte – Alessio Aurigo;

Mirtilla Malcontenta – Ilaria Cavicchia;

Peter “Codaliscia” Minus: Manuele Catroppa;

Severus Piton – Umberto Salemi;

Sibilla Cooman – Barbara Buscaglia;

Voldemort – Luca Rolando.