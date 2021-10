Sanremo: pensiline riqualificate diventano uno spot pubblicitario nel cuore della città. La Sinfonica lancia l’idea, qualcuno seguirà l’esempio? (Video)

La risposta a degrado, sporcizia e incuria arriva sempre dalla bellezza. Il bello è la soluzione per dare una seconda vita ad angoli della città che rischiano di essere dimenticati. E le pensiline della RT sono forse l’esempio più lampante di incuria e dimenticanza.



Così l’Orchestra Sinfonica ha pensato di ‘adottare’ una pensilina trasformandola in un teatro urbano per la promozione della stagione 2021/2022. Iniziativa che è piaciuta tanto ai molti curiosi che si sono fermati negli istanti dell’inaugurazione e che ha colpito anche l’amministrazione comunale, come si evince dalle parole dell’assessore alla Cultura, Silvana Ormea.

Qualcuno seguirà l'esempio della Sinfonica?

In tanti Paesi esteri i mezzi pubblici e le pensiline vengono utilizzati a scopi pubblicitari anche per finanziare le aziende del trasporto pubblico o, almeno, contribuire alla manutenzione delle strutture. Sarà così anche in zona? Le aziende locali risponderanno all'appello dell'assessore Ormea?

In un periodo non certo facile per la RT, il contributo dei privati potrebbe essere una buona soluzione almeno per il decoro delle pensiline in una zona a forte vocazione turistica.