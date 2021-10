Rottura di una tubazione a Imperia: giovedì lavori di Rivieracqua e rischio stop all'erogazione nel dianese

Nuova rottura del ‘Roya 1’ a Imperia, in via Angiolo Silvio Novaro. Questa volta l’intervento degli operai di Rivieracqua non dovrebbe comportare però problemi nell’approvvigionamento agli utenti. I lavori inizieranno giovedì mattina.

La conferma arriva direttamente dall’azienda che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua e che, da questa mattina sta intervenendo sul posto.

Non è però da escludere che, nel caso di complicanze dei lavori, possano essere effettuate manovre di rete, che potrebbero provocare cali di pressione o anche l’interruzione del servizio nel golfo dianese, a partire dalle 11 di giovedì mattina e fino al termine dei lavori, previsti per le 20.30.

Come sempre capita in questi casi, al ritorno della normale erogazione, l’acqua potrà presentarsi torbida anche se non sarà pregiudicata la potabilità della stessa.