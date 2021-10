Taggia: asfalto in pessime condizioni tra il casello autostradale e il centro di Arma, il Comune sta cercando una soluzione

Un lungo tratto di strada con l'asfalto sempre più ammalorato, di anno in anno, complice anche l'alto numero di veicoli che vi transitano. Il casello autostradale di Taggia gestisce un volume di traffico importante sia in ingresso che in uscita, auto, moto e tanti mezzi pesanti. Insomma tutta l'utenza della strada.

Asfalto sbriciolato e tombini sprofondati creano delle buche che mettendo a dura prova i mezzi e la sicurezza. I guidatori che sono abituati a percorrere questa via di collegamento tra il centro di Arma e l'autostrada in più delle volte fanno lo slalom per evitare gli avvallamenti.

Abbiamo interpellato il Comune sulla problematica, da dove viene confermato che gli uffici si stanno interessando per trovare una soluzione. Asfaltare un così lungo tratto di strada comporta una notevole spesa per le casse dell'ente, in un momento di grandi spese. Non si può pensare di trovare una soluzione coprendo semplicemente le buche. Al momento quindi non c'è una tempistica ufficiale per gli interventi di sistemazione della strada ma confermano l'intenzione di procedere in tempi rapidi, per far fronte a una situazione problematica sotto gli occhi di tutti.