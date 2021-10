Sanremo: si apre la seconda giornata del 44° Premio Tenco, Marisa Monte “È un momento difficile, dobbiamo resistere con musica e poesia” (Foto)

Dopo la ‘prima’ di ieri sera, il mondo del Premio Tenco si è dato appuntamento questa mattina per dare il via alla seconda giornata della sua 44ª edizione, quella del ritorno dal vivo al Teatro Ariston.

Alle 12 il consueto appuntamento con le conferenze stampa nella sede del Club. Emozionante il riconoscimento del premio “I suoni della canzone” a Gianni Coscia, mentre Alberto Patrucco ha presentato la sua nuova opera dedicata a George Brassens.

Alla sede del Club Tenco è stata ospite anche la star brasiliana Marisa Monte, prima donna brasiliana a ricevere il Premio Tenco. “È un’emozione essere la prima, dedico questo premio a tutte le donne che lavorano nel mondo della musica - ha dichiarato Marisa Monte - è un momento difficile in Brasile, dobbiamo resistere con la musica e la poesia”.

Marisa Monte stasera all’Ariston duetterà con Jorge Drexler, premio Oscar per la colonna sonora de “I diari della motocicletta”. “Sono felicissimo di essere qui, da tanto tempo desideravo di essere al Tenco - ha commentato Drexler - mi sento a casa”. Questa sera Marisa Monte e Jorge Drexler presenteranno insieme per la prima volta dal vivo il loro brano “Vento sardo”.

In conferenza stampa anche la grande novità che risponde al nome di Lucio Corsi, una delle scoperte che il Club ha conosciuto in giro per l’Italia con il progetto “Il Tenco ascolta”.

La giornata proseguirà alle 15.30 al Palafiori con Enrico Ruggeri che incontrerà i ragazzi di Area Sanremo. Alle 18 nella Pigna, ex chiesa di Santa Brigida, appuntamenti con Piero Brega e il suo “Uno splendido caos”.

Alle 21, infine, si torna all’Ariston per la seconda serata della rassegna con: Lucio Corsi, Gianni Coscia, Giovane Orchestra “Note Libere”, Jorge Drexler, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Marisa Monte, Alberto Patrucco, Paolo Pietrangeli, Rusó Sala, Sighanda. Consegna Premio Tenco all'operatore culturale a Pere Camps.