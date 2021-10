Raduno Moto Guzzi tra Sanremo e Ospedaletti: grande soddisfazione per gli organizzatori

I partecipanti si sono poi diretti al Circuito di Ospedaletti e si sono fermati davanti a quello che è stato il primo Casinò d'Italia. Per l'occasione il proprietario del bar Alexandra ha offerto a tutti i partecipanti all'evento un aperitivo veloce in stile pit stop per rispettare i tempi e permettere ai motociclisti di arrivare in tempo a Sanremo dove a mezzogiorno li aspettavano per un secondo aperitivo questa volta offerto dal Casinò di Sanremo, per poi tornare infine a Villa Ormond per il pranzo all'interno.