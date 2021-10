Pontedassio: sole e grande successo per la Festa d’autunno di domenica scorsa (Foto)

Domenica scorsa anche la bella giornata di sole ha contribuito alla riuscita della Festa d’autunno, manifestazione organizzata dalla Proloco di Pontedassio, durante la quale gli intervenuti hanno potuto degustare ottimi piatti autunnali, tra cui polenta con cinghiale e trippe.

Grandissimo successo ha riscosso il torneo di bocce quadrate, gioco gradito e molto apprezzato dal pubblico. Si sono affrontate più di 100 squadre, composte da grandi e piccini, da famiglie, da nonni e nipoti, che hanno giocato per tutta la giornata. Non sono mancate le sfide tra i numerosi volontari delle associazioni locali e tra gli amministratori comunali. Nel pomeriggio la castagnata ha dato il giusto sapore a questa domenica d’autunno, vissuta in allegria e spensieratezza. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle coppie vincitrici.

Allegria, spensieratezza e ottimo cibo: ecco il ‘menù’ su cui ha puntato la Proloco di Pontedassio, che si augura di continuare a offrire tanti altri momenti piacevoli che favoriscano il rinsaldarsi di quel contatto umano che è mancato in quest’ultimo anno e mezzo.