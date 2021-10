Imperia: domani alla Concattedrale di San Maurizio il concerto "Mio caro Mozart"

Domani, venerdì 22 ottobre, alle 21 presso la Concattedrale di San Maurizio ad Imperia si terrà il concerto organistico intitolato “Mio caro Mozart”. L’iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Volontarie Vicenziane della Parrocchia di San Maurizio in collaborazione con la quarta edizione di E20, la stagione culturale della Concattedrale di Imperia.



Come affermano gli organizzatori: “Il concerto vuole essere un momento di sensibilizzazione cittadina. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti dal gruppo Vicenziano a tutti i nostri assistiti, anziani, persone sole, famiglie, ai quali offriamo non solo aiuti alimentari, ma anche sostegno economico. Il concerto è stato affidato al M° Giorgio Revelli, responsabile degli eventi culturali della Concattedrale e direttore del Coro di San Maurizio, che ha aderito con entusiasmo proposta per una campagna di aiuto".

“Il concerto del 22 ottobre - afferma il M° Revelli - è una preziosa occasione per coinvolgere la musica in una azione concreta al sostegno del territorio e dei suoi abitanti. La stagione culturale E20 della Concattedrale, nacque quattro anni fa proprio con questo intento, al fine di alimentare una azione concreta del territorio per il territorio che non fosse solo puro gesto artistico o intellettuale. Per questo ringrazio il Gruppo Volontarie Vincenziane di Imperia per questa preziosa occasione".

Il programma di concerto è un omaggio alle pagine famose di Mozart ed al repertorio del suo periodo nella ricorrenza dei 265 anni calla nascita e 230 anni dalla sua scomparsa. Il Gruppo Volontarie Vicenziane desidera rivolgere un sentito ringraziamento a Mons. Lucio Fabbris per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata per l’iniziativa. Il concerto è ad ingresso libero e si terrà nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti.