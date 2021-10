Open day e tampini gratuiti, l'intervento della nostra lettrice Loredana

La nostra lettrice Loredana Lobosco interviene in merito all'open day vaccinale e all'organizzazione per chi ha già fatto la prima dose e, in attesa del green pass, può usufruire del tampone gratuito.

Scrivo in riferimento all'open day. Volevo far presente che si è apprezzata questa decisione del governatore Toti, ma volevo far presente che chi come me ha fatto la prima dose il 12 ottobre e non ha il green pass per la settimana dal 18 al 23 per poter lavorare dovrà recarsi ad Imperia al Palasalute per effettuare il tampone.

Sarebbe gradito che vi fosse un presidio per il distretto di Ventimiglia o anche fosse a Sanremo continuare al Palafiori in quanto il tampone sì è gratuito ma, chi lavora, negli orari prestabiliti dal Palasalute dovrà comunque perdere la giornata di lavoro.