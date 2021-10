Taggia: cumuli di vestiti abbandonati e bidoni Caritas vuoti, ennesimo episodio di inciviltà il Comune vuole intervenire

Una piccola discarica abusiva è comparsa a lato dei bidoni Caritas posizionati dietro al Comune di Taggia. Da alcuni giorni sacchi su sacchi sono stati accatastati sia a lato dell'aiuola che nello spazio intorno ai cassonetti gialli per la raccolta indumenti da donare ai più bisognosi.

Non è chiaro che cosa sia accaduto ma stamattina da un controllo chiesto a Caritas attraverso la cooperativa preposta al ritiro, è emerso che i bidoni gialli erano pressoché vuoti. Quindi qualche incivile, ha deliberatamente abbandonato vestiti, scarpe e altro fuori dai cassonetti, pensando che sarebbero stati comunque raccolti.

Invece in questi casi tutti questi sacchetti diventano rifiuto indifferenziato. L'assessore all'ambiente Lucio Cava, si è fatto carico della problematica chiedendo l'intervento di Amaie Energia che interverrà nelle prossime ore.

"E' incredibile e purtroppo non è la prima volta che accade - ci spiega con profonda amarezza Lucio Cava - Stiamo valutando soluzioni alternative per gestire quello che è diventato a tutti gli effetti un problema. Non abbiamo idea del motivo che abbia spinto una o più persone a creare questa piccola discarica abusiva di vestiario visto che i bidoni erano vuoti".