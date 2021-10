La Confartigianato a disposizione delle imprese per informazioni sull’estensione del periodo di presentazione dei dati per i ristori

La Confartigianato di Imperia è a disposizione di tutte le imprese per fornire informazioni in merito all’estensione del periodo di presentazione dei dati per l’erogazione dei ristori. La Giunta della Regione Liguria ha infatti deliberato di estendere al 31 ottobre 2021 il periodo per la presentazione alle Camere di Commercio dei dati per l’erogazione dei ristori.

Per informazioni è quindi possibile contattare gli uffici della Confartigianato della provincia di Imperia inviando una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.