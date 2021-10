Anche i vigili del fuoco di Imperia hanno aderito alla giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas: malattia rara che colpisce i bambini (foto)

Oggi si è svolta la Giornata mondiale della sindrome Pans/Pandas, malattia rara, non ancora riconosciuta, dai gravi risvolti sia per i bambini che ne sono affetti e sia per le loro famiglie, cui aderisce anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite i Comandi dipendenti.

Il Presidente del Comitato Italiano Genitori Pan Pandas Bge, al fine di far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa malattia pressoché sconosciuta in Italia, oltre a richiedere il patrocinio a comuni e regioni, ha promosso l’iniziativa di illuminare di verde, colore riconosciuto universalmente come simbolo di speranza, quanti più monumenti Italiani possibili, comprese le sedi di servizio dei Vigili Del Fuoco.

Anche il Comando provinciale di Imperia ha aderito all'iniziativa.