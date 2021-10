Sanremo: domenica prossima a Villa Ormond il concerto per bambini da zero a sei anni

Si svolge domenica prossima, al Floriseum di Sanremo in corso Cavallotti, un lezione-concerto per bambini a partire da zero fino ai sei anni di età.

Un flauto, un sassofono, un mandolino, un violoncello, un cajon, un hanpan, un pianoforte suoneranno interagendo con bambini e genitori, un’esperienza unica da non perdere. Ci sarà un orario per ogni gruppo di età. Per prenotazioni whattsapp o telefono al numero 3387733001.

Domenica 17 ottobre l’evento si ripeterà a Cervo, organizzato dall’associazione San Giorgio Musica, all’Oratorio di Santa Caterina. Per prenotazioni whattsapp/telefono al numero 3475648509.