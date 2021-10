Sanremo: tre abeti vengono abbattuti a San Romolo, la risposta alla preoccupazione di una lettrice

E’ arrivata la replica di un nostro lettore, in relazione alla mail inviataci da una donna (QUI) che lamentava il taglio di tre abeti, a ridosso del prato di San Romolo, nell’entroterra di Sanremo:

Si tratta di Alfonso, che ha voluto dare una spiegazione al taglio degli alberi, che sta avvenendo all’interno della proprietà sovrastante la sua (quella indicata dalla donna come la ‘villa con piscina’): “Gli alberi insistono sul terreno della villa sopra la mia e, comunque, il proprietario ha ottenuto tutti i permessi per tagliarli. Non sono alberi secolari ma hanno circa 60 anni, la stessa età della casa e sono stati dichiarati pericolosi. Uno dei tre, infatti, in una giornata ventosa, si è abbattuto sulla mia abitazione, creando non pochi danni. Tra l’altro il proprietario ha seguito tutta la procedura burocratica per poterli abbattere, esclusivamente per un problema di sicurezza. Ovviamente ha ottenuto tutti i permessi per poterlo fare”.