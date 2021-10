Sanremo: abeti abbattuti vicino al prato di San Romolo, la segnalazione e la rabbia di una lettrice

Una nostra lettrice, madre di un bimbo piccolo, ci ha scritto per segnalare l’abbattimento di alcuni alberi a San Romolo:

“Ieri ho portato mio figlio per fargli vedere gli alberi e, purtroppo, abbiamo visto che stanno abbattendo tre magnifici e maestosi abeti proprio dietro il prato. Si tratta dei tre stupendi e paesaggistici alberi, probabilmente secolari, che erano sul terreno della casa con piscina, quella che ha diretto accesso al prato, appena dietro i giochi, dalla parte opposta rispetto a Dall'Ava. Quando siamo passati noi uno non c'era già più e gli altri due avevano subito la rimozione quasi completa dei rami, Stavano preparandosi ad abbattere il tronco del secondo ma ovviamente siamo venuti via perché mio figlio piangeva disperato, e sinceramente viene da piangere anche a me perché ero molto affezionata a quegli alberi. Capisco che si tratti di un terreno privato ma vorrei ricordare che siamo in un parco naturale e che la bellezza di San Romolo sta proprio nei suoi alberi. Qualcuno potrebbe dire che ci sono altri abeti ed è vero, ma primo non sono più tantissimi e secondo così alti belli magnifici e maestosi come quelli ce ne sono davvero pochi. Questi alberi, in particolare, si trovavano molto vicino al prato, altissimi e stupendi. Quindi erano amati da tutti e facevano davvero da cornice all'intero paesaggio. Personalmente non tornerò mai più su perché mi verrebbe solo da piangere e da provare grande rabbia nei confronti della miopia degli esseri umani. San Romolo non sarà mai più la stessa”.